Giornata della Memoria | le Pietre d’inciampo di Milano arrivano su instagram Le storie dei deportati rilanciate dai testimonial | da Sala a Mahmood

L'architetto Stefano Boeri ricorda Gian Luigi Banfi, laureato a 21 anni al Politecnico di Milano e fondatore dello studio BBPR – Belgiojoso, Perezzuti e Rogers, riferimento dell'architettura razionalista in Italia, antifascista, fondatore del Partito d'Azione, morto al campo di Gusen a 35 anni. Il sindaco Giuseppe Sala racconta la storia di Violetta Silvera: fu tra le 600 persone che furono deportate sullo stesso treno di Liliana Segre e ad Auschwitz morì a 20 anni. Mahmood sceglie Giuseppe Berna, partigiano della 108esima Brigata Garibaldi e operaio alla Ernesto Breda di Sesto San Giovanni: fu protagonista degli scioperi del 1943 e 1944, nel campo di Mauthausen (dove muore a 41 anni) lo chiamavano "il cantante triste" per la sua esperienza giovanile di corista alla Scala di Milano.

