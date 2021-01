GF Vip 5, Walter Zenga entrerà nella Casa per confrontarsi col figlio Andrea (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nessuno credeva sarebbe avvenuto e invece Alfonso Signorini è riuscito ad avere l’esclusiva da Walter Zenga, che nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì prossimo entrerà nella Casa di Cinecittà per incontrare suo figlio Andrea, che non vede da tempo e con cui non ha rapporti. Sia Andrea che Nicolò, i figli che lo storico portiere dell’Inter e della Nazionale ha avuto dalla conduttrice Roberta Termali, hanno spiegato di aver interrotto i contatti con lui ormai da anni, dal momento che con loro non ha mai fatto il padre e non c’è mai stato nelle tappe importanti della loro crescita. Il colpo messo a segno da Alfonso Signorini: Walter Zenga ospite del GF Vip 5 Se Andrea ha espresso ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nessuno credeva sarebbe avvenuto e invece Alfonso Signorini è riuscito ad avere l’esclusiva da, che nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì prossimodi Cinecittà per incontrare suo, che non vede da tempo e con cui non ha rapporti. Siache Nicolò, i figli che lo storico portiere dell’Inter e della Nazionale ha avuto dalla conduttrice Roberta Termali, hanno spiegato di aver interrotto i contatti con lui ormai da anni, dal momento che con loro non ha mai fatto il padre e non c’è mai stato nelle tappe importanti della loro crescita. Il colpo messo a segno da Alfonso Signorini:ospite del GF Vip 5 Seha espresso ...

peppe844 : #gfivip #tzvip #sport GF Vip, Andrea Zenga: il padre Walter entra nella Casa per un faccia a faccia - zazoomblog : GF Vip Andrea Zenga: il padre Walter entra nella Casa per un faccia a faccia - #Andrea #Zenga: #padre #Walter… - lamescolanza : Grande Fratello Vip, le anticipazioni: Walter Zenga entrerà nella casa per incontrare Andrea - infoitsport : GF Vip, Walter Zenga ha accettato un confronto col figlio Andrea - __ladyf : Grande Fratello Vip anticipazioni venerdì 29/01: Walter Zenga entrerà nella casa -