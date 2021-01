Formula 1 in lutto, l’ex pilota è stato stroncato da un infarto. “Un uomo coraggioso e innovatore” (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Formula 1 e lo sport è in lutto. A 60 anni è scomparsa una delle personalità più influenti del mondo dei motori. È stato un pilota della scuderia italiana Minardi e scoprì il due volte campione del mondo spagnolo Fernando Alonso. Vittima di un problema al cuore, l’ex pilota si è distinto anche come team leader e scopritore di talenti, tra cui spiccano anche i piloti Antonio García e Marc Gené. Il pilota ha gareggiato in Formula 1 con la Minardi fra il 1987 e il 1988 per poi fondare la scuderia Campos Racing, impegnata in varie categorie, dalla Formula Nissan, alla F3 spagnola fino alla GP2, compresa un’apparizione in F.1 con il nome di HRT fra il 2010 e 2012, scuderia dove corsero, fra gli altri, Bruno Senna, Daniel Ricciardo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) La1 e lo sport è in. A 60 anni è scomparsa una delle personalità più influenti del mondo dei motori. Èundella scuderia italiana Minardi e scoprì il due volte campione del mondo spagnolo Fernando Alonso. Vittima di un problema al cuore,si è distinto anche come team leader e scopritore di talenti, tra cui spiccano anche i piloti Antonio García e Marc Gené. Ilha gareggiato in1 con la Minardi fra il 1987 e il 1988 per poi fondare la scuderia Campos Racing, impegnata in varie categorie, dallaNissan, alla F3 spagnola fino alla GP2, compresa un’apparizione in F.1 con il nome di HRT fra il 2010 e 2012, scuderia dove corsero, fra gli altri, Bruno Senna, Daniel Ricciardo, ...

