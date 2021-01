Destruction AllStars per PS5 in un nuovo video State of Play che svela dettagli su veicoli, abilità degli eroi e non solo (Di giovedì 28 gennaio 2021) È stata pubblicata una nuova presentazione State of Play per Destruction AllStars di Lucid Games, in uscita il 2 febbraio per PS5. Il video descrive in dettaglio le meccaniche di base del gamePlay e come i giocatori requisiranno veicoli, distruggeranno avversari e come giocheranno a piedi. Ci sono tre tipi di veicoli tra cui scegliere all'inizio di una partita: veicoli veloci, veicoli agili e veicoli pesanti. Ognuno dei 16 AllStars ha i propri Hero Vehicles e abilità. Lupita, ad esempio, può creare una scia di fiamme mentre è in macchina o a piedi mentre Shyft può diventare invisibile. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) È stata pubblicata una nuova presentazioneofperdi Lucid Games, in uscita il 2 febbraio per PS5. Ildescrive ino le meccaniche di base del gamee come i giocatori requisiranno, distruggeranno avversari e come giocheranno a piedi. Ci sono tre tipi ditra cui scegliere all'inizio di una partita:veloci,agili epesanti. Ognuno dei 16ha i propri Hero Vehicles e. Lupita, ad esempio, può creare una scia di fiamme mentre è in macchina o a piedi mentre Shyft può diventare invisibile. Leggi altro...

