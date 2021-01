Cyberpunk 2077 si aggiorna con l'hotfix 1.11 che corregge l'ultimo grave bug legato a Takemura (Di giovedì 28 gennaio 2021) CD Projekt RED l'aveva promesso, ed ora eccolo qui: l'hotfix 1.11 che corregge il fastidioso bug della quest di Takemura in Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, console e Google Stadia. L'hotfix 1.11 non solo rende finalmente possibile fare progressi nella missione Down on the Street, ma ripristina anche la randomizzazione degli oggetti allo stato precedente all'aggiornamento 1.1. Di seguito potete dare uno sguardo alle note complete dell'hotfix. Come ormai sappiamo, l'aggiornamento 1.1 di Cyberpunk 2077 è la prima importante patch pubblicata per il gioco. L'aggiornamento ha introdotto alcuni miglioramenti della stabilità e correzioni di bug che migliorano l'esperienza su console, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) CD Projekt RED l'aveva promesso, ed ora eccolo qui: l'1.11 cheil fastidioso bug della quest diinè disponibile su PC, console e Google Stadia. L'1.11 non solo rende finalmente possibile fare progressi nella missione Down on the Street, ma ripristina anche la randomizzazione degli oggetti allo stato precedente all'mento 1.1. Di seguito potete dare uno sguardo alle note complete dell'. Come ormai sappiamo, l'mento 1.1 diè la prima importante patch pubblicata per il gioco. L'mento ha introdotto alcuni miglioramenti della stabilità e correzioni di bug che migliorano l'esperienza su console, ...

