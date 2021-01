Covid in Campania, oggi 1.178 positivi e 26 morti: l'indice di contagio torna al 7% ma crescono le terapie intensive (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cala ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.178 positivi su 15.933 tamponi effettuati, 202 in più di ieri con 4.492... Leggi su ilmattino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cala ancora la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.178su 15.933 tamponi effettuati, 202 in più di ieri con 4.492...

