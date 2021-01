Cogoleto, la denuncia: “In consiglio comunale il centrodestra con il saluto romano nel Giorno della Memoria” (Di giovedì 28 gennaio 2021) I consiglieri di maggioranza: “Abbiamo sentito Biamonti invitare i colleghi a votare con il saluto fascista”. La replica: “Parole mai pronunciate” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 28 gennaio 2021) I consiglieri di maggioranza: “Abbiamo sentito Biamonti invitare i colleghi a votare con ilfascista”. La replica: “Parole mai pronunciate”

Agenzia_Ansa : #Cogoleto, la denuncia: 'saluti romani in consiglio comunale durante il Giorno della Memoria'. La maggioranza contr… - MarcoTalluto : RT @fattoquotidiano: “Saluto romano in Consiglio comunale nella Giornata della Memoria”: la denuncia a Cogoleto (Genova) – Video https://t.… - Spartaco67_ : La prossima volta niente prigionieri! “Saluto romano in Consiglio comunale nella Giornata della Memoria”: la denunc… - luce_lucialenzi : RT @fattoquotidiano: “Saluto romano in Consiglio comunale nella Giornata della Memoria”: la denuncia a Cogoleto (Genova) – Video https://t.… - CastellinoLuigi : RT @PBerizzi: Saluti romani in consiglio comunale. A #Cogoleto. Genova. Nel 2021. Il #GiornodellaMemoria. Lo schifo. -