Ciampolillo ora cambia idea: "Non so se sosterrò Conte. Vaccino Covid? Non lo faccio" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Grande protagonista del voto di fiducia in Senato, Lello Ciampolillo non ha sciolto le riserve sulla fiducia all'eventuale Conte ter. Il senatore del gruppo Misto, ex esponente del Movimento 5 Stelle tra i 'corteggiati' per entrare nel gruppo degli Europeisti, ha fatto intendere che per il momento non aderirà al gruppo Europeisti Maie Centro democratico: "Non bisogna necessariamente aderire a questo gruppo, ho bisogno di fare le mie valutazioni anche in base a quello che si vuole fare con il prossimo esecutivo. In questi giorni sto facendo le mie valutazioni, le mie scelte le saprete quando sarà il momento. Bisogna capire da chi sarà formato e sostenuto un eventuale Conte ter, deciderò tra oggi e domani", le sue parole a Un giorno da pecora. Poi il senatore si è espresso anche sulla possibilità di sottoporsi al Vaccino ...

