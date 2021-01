Banda larga via satellite nei luoghi remoto e le aree bianchissime | l' annuncio di Open Fiber

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Stipulato l'accordo trae Telespazio per portare Internet neipiù remoti remoti e isolati d'Italia grazie alla tecnologia satellitare. Le connessioni avranno prestazioni del tutto confrontabili con quelle terrestri....

Open Fiber ha siglato un contratto con Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), leader europeo nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari, per portare, grazie all'utilizzo ...Open Fiber e Telespazio hanno firmato un accordo che prevede l'uso della connettività a banda larga via satellite per ridurre il divario digitale.