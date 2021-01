Aperta sessione bilancio, presiede De Vito dal giardino del Tribunale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – Si e’ Aperta poco fa la discussione in Assemblea Capitolina dedicata al bilancio di previsione di Roma Capitale 2021-23. L’aula, come di consueto, e’ stata convocata in modalita’ virtuale, da remoto. La prima curiosita’ di giornata riguarda Marcello De Vito: il presidente dell’Aula ha aperto il collegamento e sta conducendo i lavori da una postazione insolita, il cortile della Procura di Roma. Alle sue spalle troneggia, infatti, il palazzo del Tribunale di piazzale Clodio. Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – Si e’poco fa la discussione in Assemblea Capitolina dedicata aldi previsione di Roma Capitale 2021-23. L’aula, come di consueto, e’ stata convocata in modalita’ virtuale, da remoto. La prima curiosita’ di giornata riguarda Marcello De: il presidente dell’Aula ha aperto il collegamento e sta conducendo i lavori da una postazione insolita, il cortile della Procura di Roma. Alle sue spalle troneggia, infatti, il palazzo deldi piazzale Clodio.

