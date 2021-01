Anticipazioni Uomini e Donne | Davide ha scelto Chiara Rabbi!

(Di giovedì 28 gennaio 2021): arriva finalmente il momento della scelta perDonadei, che abbandona il programma conRabbi. Il tronista è anche molto dispiaciuto per l’addio a Beatrice Buonocore. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate acon la scelta dimanda via Beatrice e piange! E’ stata registrata da poche ore una nuova puntata di, come era stato previsto. Finalmente buona parte di questa registrazione è stata dedicata alla scelta di. Il tronista ha finalmente raggiunto una conclusione e ha voluto abbandonare la trasmissione con una ...

themisfitsclass : Tecnicamente anche il giornale di uomini e donne è pieno di anticipazioni #uominiedonne - itsclaudija : RT @GIOVYB94: Gennaio 2021 nello studio di uomini e donne scoprono che dopo le registrazioni i siti pubblicano le anticipazioni ?????? #uomini… - GIOVYB94 : Gennaio 2021 nello studio di uomini e donne scoprono che dopo le registrazioni i siti pubblicano le anticipazioni ?????? #uominiedonne - nugellae : RT @MondoTV241: Uomini e Donne: ecco le anticipazioni complete con la scelta di Davide Donadei! #uominiedonne #anticipazioni - Notiziedi_it : Uomini e donne, anticipazioni e diretta streaming della puntata di giovedì 28 gennaio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Dura lite a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Aurora Tropea: il cavaliere napoletano accusa la dama di essere la ...utto è pronto per chiudere in bellezza la settimana in compagnia dei protagonisti del trono over e del trono classico? L’accusa della dama di Torino scatenerà nuove discussioni in studio e Gemma s’imp ...