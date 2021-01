Aggredirono una troupe Rai | arrestati altri tre esponenti di spicco della tifoseria della Lazio video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 gennaio 2021)tredidegli ultrassono finiti agli arresti domiciliari. Sono accusati di far parte del gruppo che lo scorso 20 dicembre aveva aggredito unaRai. L’aggressione era scaturita da alcune riprese che gli operatori stavano effettuando a Ponte Milvio sull’attuale contingenza pandemiologica per contotrasmissione televisivaRai “Storie Italiane”. L’aggressione allaRai a Ponte Milvio Infastidito dalla presenzatelecamera, il gruppo, composto da circa dieci persone, ha aggredito la. Si scatenato, in particolare modo, contro il ...