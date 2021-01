A Enna centro di assistenza per donne e minori vittime di violenza, il sostegno del Terzo Pilastro internazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si realizza ad Enna un centro di assistenza per donne e minori vittime di violenza. La convenzione è stata firmata dal Sindaco del Comune di Enna, Maurizio Dipietro, dall’Asp n. 4 di Enna, rappresentata dal Direttore Generale Francesco Iudica, con la quale viene concesso l’uso dell’edificio storico del vecchio ospedale situato nella parte alta della città. Il progetto potrà essere realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Terzo Pilastro – internazionale presieduta dal cittadino onorario il Professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele. “Sono davvero lieto dell’intesa raggiunta oggi tra l’ASP ed il Comune di Enna – ha dichiarato il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si realizza adundiperdi. La convenzione è stata firmata dal Sindaco del Comune di, Maurizio Dipietro, dall’Asp n. 4 di, rappresentata dal Direttore Generale Francesco Iudica, con la quale viene concesso l’uso dell’edificio storico del vecchio ospedale situato nella parte alta della città. Il progetto potrà essere realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazionepresieduta dal cittadino onorario il Professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele. “Sono davvero lieto dell’intesa raggiunta oggi tra l’ASP ed il Comune di– ha dichiarato il ...

Notiziedi_it : Un centro per donne e minori vittime di violenza in ex ospedale di Enna - ilSicilia : #Cronaca #Società Donne e minori, un nuovo centro di assistenza aprirà ad Enna - Italpress : Un centro per donne e minori vittime di violenza in ex ospedale di Enna - mooonlightbia : RT @WWFSiciliaCentr: ??Con una brutta ferita all’ala sinistra, da #Aidone (Enna) questa femmina di Falco #Gheppio ??è stata prontamente socco… - Cirne_Ale : RT @WWFSiciliaCentr: ??Con una brutta ferita all’ala sinistra, da #Aidone (Enna) questa femmina di Falco #Gheppio ??è stata prontamente socco… -