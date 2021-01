Toti: “Siamo per il governo Ursula. Se Renzi e Berlusconi fanno un cenno…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Siamo per il governo Ursula. Se Renzi e Berlusconi fanno un cenno…”: l’ultimo, in ordine di tempo, ad aver invocato questo tipo di maggioranza che ha il nome della presidente della Commissione europea è Giovanni Toti, governatore della Liguria e leader di Cambiamo. Ma cos’è e cosa significa esattamente questo termine? Con questa espressione si indica una maggioranza che abbia come perno Pd-M5s-Leu, ma sia di stampo europeista e quindi includa anche Forza Italia, dunque il centrodestra moderato. Resterebbero escluse le forze non europeiste, come Lega e FdI, mentre i Berlusconiani e qualche altro ‘costruttore’ d’area andrebbero a sostituire Italia viva. Potrebbero aderire anche + Europa, Cambiamo Idea e Udc. Questo scenario è possibile ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “per il. Seun”: l’ultimo, in ordine di tempo, ad aver invocato questo tipo di maggioranza che ha il nome della presidente della Commissione europea è Giovanni, governatore della Liguria e leader di Cambiamo. Ma cos’è e cosa significa esattamente questo termine? Con questa espressione si indica una maggioranza che abbia come perno Pd-M5s-Leu, ma sia di stampo europeista e quindi includa anche Forza Italia, dunque il centrodestra moderato. Resterebbero escluse le forze non europeiste, come Lega e FdI, mentre iani e qualche altro ‘costruttore’ d’area andrebbero a sostituire Italia viva. Potrebbero aderire anche + Europa, Cambiamo Idea e Udc. Questo scenario è possibile ...

“In Liguria la campagna vaccinale, nonostante le riduzioni delle consegne da parte di Pfizer, non si ferma. Se non ci saranno ulteriori ritardi, grazie alla nostra attenta programmazione, il 15 febbra ...

