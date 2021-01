Toti “No a un Governo raffazzonato” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Per risolvere i problemi di questo Paese non può servire un Governo raffazzonato con una maggioranza risicata, occorrerà guardare ad altro”. Lo dice il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, in merito alla crisi di Governo. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Per risolvere i problemi di questo Paese non può servire uncon una maggioranza risicata, occorrerà guardare ad altro”. Lo dice il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni, in merito alla crisi di. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

_DAGOSPIA_ : GIOVANNI TOTI ARCHIVIA IL CONTE-TER E CALDEGGIA UN GOVERNO URSULA CON IL CAV E RENZI - zazoomblog : Toti: “Siamo per il governo Ursula. Se Renzi e Berlusconi fanno un cenno…” - #Toti: #“Siamo #governo #Ursula. - AnnaAnn31099771 : RT @Area51cinqueuno: #consultazioni Crisi di governo, Toti: 'Siamo per il governo Ursula. Se Renzi e Berlusconi fanno un cenno...' #dovet… - ClaudioAgos : RT @Area51cinqueuno: #consultazioni Crisi di governo, Toti: 'Siamo per il governo Ursula. Se Renzi e Berlusconi fanno un cenno...' #dovet… - CorriereCitta : Toti “No a un Governo raffazzonato” -

Ultime Notizie dalla rete : Toti Governo Crisi di governo, Toti: "Siamo per il governo Ursula. Se Renzi e Berlusconi fanno un cenno..." la Repubblica Governo: Nannicini, 'meno totonomi più tototemi'

Roma, 27 gen (Adnkronos) - 'Dobbiamo ripartire dalla maggioranza che ha dato vita al Conte due. Se poi qualcuno si chiamerà fuori se ne assumerà ...

Governo, Zingaretti blinda Conte. Strada in salita, torna l'ipotesi voto

"Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quello di Giuseppe Conte". E' il punto chiave della relazione di Nicola Zingarett ...

Roma, 27 gen (Adnkronos) - 'Dobbiamo ripartire dalla maggioranza che ha dato vita al Conte due. Se poi qualcuno si chiamerà fuori se ne assumerà ..."Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quello di Giuseppe Conte". E' il punto chiave della relazione di Nicola Zingarett ...