Sky e Fox, le novità in arrivo nel mese di febbraio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La programmazione di Sky e Fox per febbraio sembra intenzionata a superare sé stessa, o almeno a non far rimpiangere il mese precedente, lanciato con The Undoing e lo speciale Euphoria -Part.2. Tanti, infatti, sono i titoli di punta, tra novità sul fronte seriale e del cinema. Tra le serie tv, ci sono almeno tre novità da non perdere, a partire dalla prima produzione tv di Ridley Scott, Raised by Wolves, al ritorno in grande di Bryan Cranston nel thriller drama Your Honor, fino alla novità tedesca della fiaba dark Hausen. Quanto al cinema , le prime esclusive di Sky di febbraio puntano anche su titoli inediti, come Lei mi parla ancora, ultimo lavoro di Pupi Avati, e non solo. A febbraio, su non mancano i documentari di Sky Arte per esplorare la cultura e le arti a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La programmazione di Sky e Fox persembra intenzionata a superare sé stessa, o almeno a non far rimpiangere ilprecedente, lanciato con The Undoing e lo speciale Euphoria -Part.2. Tanti, infatti, sono i titoli di punta, trasul fronte seriale e del cinema. Tra le serie tv, ci sono almeno treda non perdere, a partire dalla prima produzione tv di Ridley Scott, Raised by Wolves, al ritorno in grande di Bryan Cranston nel thriller drama Your Honor, fino allatedesca della fiaba dark Hausen. Quanto al cinema , le prime esclusive di Sky dipuntano anche su titoli inediti, come Lei mi parla ancora, ultimo lavoro di Pupi Avati, e non solo. A, su non mancano i documentari di Sky Arte per esplorare la cultura e le arti a ...

desert__fox : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! Terminata la revisione scientifica… - CAT20724734 : @Sky_Fox_OwO none :p - obbonthecobb : @Sky_Fox_OwO none - Sky_Fox_OwO : @foomfs HSJDJSSHSKJS THANKS YOU TOO???? - GuyOverboard : @_RaffaB @iamexemi E dove sono indicate queste informazioni? Non quello della proprietà Disney, ma tutto il resto.… -