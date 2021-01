Shoah, Mattarella “Parole d’odio non restano senza conseguenze” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Nei salotti di tante parti d’Europa, dove a cavallo tra ‘800 e ‘900 si conversava con irresponsabile civetteria di gerarchia razziale, superiorità ariana, antisemitismo accademico, forse nessuno avrebbe pensato che si sarebbe poi arrivati un giorno ai campi di sterminio. Le Parole, specialmente se sono di odio, non restano a lungo senza conseguenze”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Giorno della Memoria. sat/red (fonte video: Quirinale) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Nei salotti di tante parti d’Europa, dove a cavallo tra ‘800 e ‘900 si conversava con irresponsabile civetteria di gerarchia razziale, superiorità ariana, antisemitismo accademico, forse nessuno avrebbe pensato che si sarebbe poi arrivati un giorno ai campi di sterminio. Le, specialmente se sono di odio, nona lungo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel Giorno della Memoria. sat/red (fonte video: Quirinale) su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : #GiornodellaMemoria: iniziative in tutta Italia, #Mattarella premia le scuole. Concorso nazionale 'I giovani ricord… - RaiNews : Auschwitz 'è la costruzione più disumana mai concepita dall'uomo, uomini contro l'umanità, una spaventosa fabbrica… - Tg1Rai : Oggi 27 gennaio, #Giornatadellamemoria, per commemorare le vittime della #Shoah. Eventi in tutta Italia. Alle 11 al… - CorriereCitta : Shoah, Mattarella “Parole d’odio non restano senza conseguenze” - GualtieroSanta1 : RT @TgrRai: #27gennaio #Giornatadellamemoria “Ricordare è civiltà”, il monito comune che arriva dal presidente #Mattarella, dal Papa, dal p… -