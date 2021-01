Scoperto il sieropositivo che metteva siringhe negli scaffali del supermercato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quanto accaduto in un centro commerciale ha davvero dell’incredibile. La storia arriva da Castenaso in provincia di Bologna. Alla fine sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato e denunciato un uomo. La vicenda si è consumata attraverso tre episodi diversi avvenuti nel mese di gennaio precisamente tra fra l’8 e il 18 gennaio. All’interno di un centro commerciale e precisamente tra la merce esposta in uno dei negozi della galleria e tra glidelsono state trovate delleda parte di alcuni commessi. Sono stati gli stessi addetti dei punti vendita a fare la scoperta e avvertire i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Quando i militari hanno fermato l’uomo, lo hanno trovato in possesso di 55nuove e di una documentazione medica attestante la sua positività all’Hiv. ...