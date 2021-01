Pinocchio, Luke Evans aggiunto al cast del live action Disney (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra i film in cantiere alla Walt Disney Company ci sono diversi live action, remake dei Classici d’animazione più famosi. Tra questi sappiamo che stanno lavorando a Pinocchio, riprendendo la storia che hanno già raccontato nel cartone del 1940. Il film sarà diretto da Robert Zemeckis, famoso per Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, A Christmas Carol e tanti altri film. Al momento conosciamo solamente pochi dettagli, ad esempio che al cast di Pinocchio si è aggiunto anche Luke Evans. Pinocchio, il ruolo di Luke Evans Photo credit: dal webNon è la prima volta che Luke Evans fa parte di un live ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra i film in cantiere alla WaltCompany ci sono diversi, remake dei Classici d’animazione più famosi. Tra questi sappiamo che stanno lavorando a, riprendendo la storia che hanno già raccontato nel cartone del 1940. Il film sarà diretto da Robert Zemeckis, famoso per Ritorno al futuro, Chi ha inrato Roger Rabbit, A Christmas Carol e tanti altri film. Al momento conosciamo solamente pochi dettagli, ad esempio che aldisi èanche, il ruolo diPhoto credit: dal webNon è la prima volta chefa parte di un...

