Ora è ufficiale, Jamppi lascia CS: GO. La stella finlandese conferma il passaggio a Valorant (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è stata confermata dal diretto interessato. L’ex giocatore professionista di CS: GO Elias ‘Jamppi’ Olkkonen ha appena annunciato il suo passaggio da Counter-Strike a Valorant. Cosa abbia portato Jamppi a questa decisione è fin troppo chiaro, vale a dire il ban e la conseguente causa legale che hanno innescato molte polemiche. L’organizzazione finlandese di esports ENCE ha pertanto scelto di escludere Olkkonen dalla formazione titolare, relegandolo in panchina. Scelta che ovviamente non poteva che scatenare delle inevitabili conseguenze. Jamppi ha quindi optato per un nuovo percorso, come d’altronde già fatto da diversi giocatori professionisti di CS: GO che hanno deciso di passare a ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è statata dal diretto interessato. L’ex giocatore professionista di CS: GO Elias ‘’ Olkkonen ha appena annunciato il suoda Counter-Strike a. Cosa abbia portatoa questa decisione è fin troppo chiaro, vale a dire il ban e la conseguente causa legale che hanno innescato molte polemiche. L’organizzazionedi esports ENCE ha pertanto scelto di escludere Olkkonen dalla formazione titolare, relegandolo in panchina. Scelta che ovviamente non poteva che scatenare delle inevitabili conseguenze.ha quindi optato per un nuovo percorso, come d’altronde già fatto da diversi giocatori professionisti di CS: GO che hanno deciso di passare a ...

amnestyitalia : Ora, la prima condanna di un pubblico ufficiale dimostra che contro gli abusi di potere si può fare affidamento sul… - DiMarzio : #Milik al #Marsiglia, ora è ufficiale: le cifre #calciomercato - esports247_it : Ora è ufficiale, Jamppi lascia CS: GO. La stella finlandese conferma il passaggio a Valorant - trulynicoletta : @graciouslysel Esattamente, io ho sempre aspettato il via libera ufficiale;prima delle vacanze (con i colori delle… - marco_pav1 : RT @edoardo_bennato: Il video ufficiale del nuovo singolo NON C’È è ora in anteprima su @LaRepubblica_it ?????? -