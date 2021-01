Napoli in lutto, Ida stroncata a 37 anni: addio alla giovane mamma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Napoli piange ancora una giovane mamma. Ida Fiorbello, 37 anni, è deceduta questa notte a causa di un male incurabile. Il giovane donna era sposata e lascia un bambino di 2 anni. A diffondere la triste notizia è stato il consigliere regionale dei 5 stelle Gennaro Saiello, cugina della donna. Il post del consigliere regionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021)piange ancora una. Ida Fiorbello, 37, è deceduta questa notte a causa di un male incurabile. Ildonna era sposata e lascia un bambino di 2. A diffondere la triste notizia è stato il consigliere regionale dei 5 stelle Gennaro Saiello, cugina della donna. Il post del consigliere regionale L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

zazoomblog : Napoli in lutto Ida stroncata a 37 anni: addio alla giovane mamma - #Napoli #lutto #stroncata #anni: - occhio_notizie : Lutto in Campania: giovane mamma stroncata da un brutto male a 37 anni - IvanoDantonio1 : NAPOLI; UN LUTTO DA DIMENTICARE. - zazoomblog : Lutto a Masterchef Italia: morto il concorrente cult Alberto Napoli - #Lutto #Masterchef #Italia: #morto - Gesualdovischet : @realvarriale @vieri_bobo @RaiDue @RaiSport @Raiofficialnews Ma sto Napoli? Mi sa che stai in lutto ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lutto Lutto a Napoli, giovane mamma uccisa da un male incurabile: addio a Ida L'Occhio di Napoli Lutto a Napoli, giovane mamma uccisa da un male incurabile: addio a Ida

Lutto a Napoli per la morte di Ida Fiorbello, uccisa da un male incurabile a 37 anni. La donna era sposata e lascia un bimbo di soli due anni ...

Giovane mamma uccisa da un male incurabile: addio a Ida

Lutto a Napoli per la morte di Ida Fiorbello, uccisa da un male incurabile a 37 anni. La donna era sposata e lascia un bimbo di soli due anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Gennaro ...

Lutto a Napoli per la morte di Ida Fiorbello, uccisa da un male incurabile a 37 anni. La donna era sposata e lascia un bimbo di soli due anni ...Lutto a Napoli per la morte di Ida Fiorbello, uccisa da un male incurabile a 37 anni. La donna era sposata e lascia un bimbo di soli due anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Gennaro ...