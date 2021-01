Napoli, De Laurentiis conferma Gattuso: “Piena fiducia all’allenatore” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGattuso non è in discussione. A ribadirlo con una nota ufficiale è la società partenopea: “Il presidente Aurelio De Laurentiis – si legge – con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la Piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso”. L’incontro si è tenuto dopo l’allenamento odierna con la squadra che è in ritiro presso l’Hotel Britannique sulCorso Vittorio Emanuele a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonon è in discussione. A ribadirlo con una nota ufficiale è la società partenopea: “Il presidente Aurelio De– si legge – con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnicondo laRino”. L’incontro si è tenuto dopo l’allenamento odierna con la squadra che è in ritiro presso l’Hotel Britannique sulCorso Vittorio Emanuele a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

claudioruss : De Laurentiis è in silenzio apparente, con un allenatore come #Gattuso in difficoltà ed un #Napoli crisi di gioco.… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Giuntoli: ”De Laurentiis fa bene ad essere arrabbiato con Giuntoli”: Gi… - sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis a colloquio con la squadra: piena fiducia a Gattuso: Napoli, De Laurentiis a colloquio con la… - cmdotcom : #Napoli, #DeLaurentiis incontra squadra e #Gattuso: 'Fiducia a Rino' - calciomercatoit : ?? #Napoli, annuncio UFFICIALE di #DeLaurentiis: fiducia a Gennaro #Gattuso +++ ?? #CMITmercato -