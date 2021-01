Naomi Campbell apre Sanremo 2021 con Amadeus

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)lo aprirà scendendo la scalinata dell'Ariston con. È questa la novità del giorno sulla nostra kermesse musicale più importante e ad annunciarla è un intervista sul quotidiano La Stampa. Normalmente a questo punto dell'anno il pubblico televisivo è in piena eccitazione da, ma il festival questa volta arriva a marzo. Così,, che ha a cuore i fan della gara canora, semina tra social e media sempre nuovi indizi e notizie a tenere viva l'attenzione e riempire la lunga attesa. Le più recenti riguardano il team di 10 donne che come l'anno scorso si avvicenderanno sul palco più amato della nostra tv per condurre le serate insieme al direttore artistico della manifestazione. I primi nomi chesi è ...