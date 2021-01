Manchester City, Gundogan: «Cancelo è differente, abbiamo bisogno di lui» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilkay Gundogan esalta Joao Cancelo: ecco le parole del centrocampista tedesco sull’ex Inter e Juventus in grande spolvero al City Ilkay Gundogan esalta le prestazioni di Joao Cancelo con la maglia del Manchester City. Ecco le sue parole a BT Sports. «Cancelo ha la capacità di offrire qualcosa di leggermente diverso nel ruolo in mezzo al campo. Riceve molto spesso il pallone e ha dei tocchi di grande qualità. Sapevo delle sue doti e per questo ho fatto il movimento. Lui mi ha dato una palla perfetta. Cancelo sta facendo bene, soprattutto nell’ultimo periodo. abbiamo bisogno di lui a questo livello». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilkayesalta Joao: ecco le parole del centrocampista tedesco sull’ex Inter e Juventus in grande spolvero alIlkayesalta le prestazioni di Joaocon la maglia del. Ecco le sue parole a BT Sports. «ha la capacità di offrire qualcosa di leggermente diverso nel ruolo in mezzo al campo. Riceve molto spesso il pallone e ha dei tocchi di grande qualità. Sapevo delle sue doti e per questo ho fatto il movimento. Lui mi ha dato una palla perfetta.sta facendo bene, soprattutto nell’ultimo periodo.di lui a questo livello». Leggi su Calcionews24.com

