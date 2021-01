Lucio Dalla 'Geniale?': dopo trent'anni torna l'album con gli Idoli in versione rimasterizzata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lucio Dalla torna a incantare con ' Geniale? '. ' Geniale? ', realizzato da Lucio Dalla con gli Idoli , sarà disponibile dal 12 marzo, a trent'anni Dalla sua prima uscita, in versione rimasterizzata e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)a incantare con '? '. '? ', realizzato dacon gli, sarà disponibile dal 12 marzo, asua prima uscita, ine ...

IlContiAndrea : Le avevo già apprezzate insieme nel bel disco dedicato a Lucio Dalla “A Te” @FiorellaMannoia @AmorosoOF sempre vinc… - RaiRadio2 : ?? Ti ho guardata e per il momento Non esistono due occhi come i tuoi?? Il #24gennaio è il 42° compleanno di… - CorriereRomagna : Lucio Dalla e gli Idoli: il 12 marzo esce 'Geniale?' - - 99per100 : RT @99per100: SIMPLETHEBEST 3?2?esimi di finale Vota, RT e fai votare il più grande CANTANTE ITALIANO di tutti i tempi tra: ????? Luciano Pa… - radiocalabriafm : LUCIO DALLA - PRENDIMI COSÌ -

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Dalla Lucio Dalla, il 12 marzo sarà pubblicata la versione rimasterizzata dell'album "Geniale ?" Metropolitan Magazine Lucio Dalla "Geniale?": dopo trent'anni torna l'album con gli Idoli in versione rimasterizzata

Lucio Dalla torna a incantare con “Geniale?”. “Geniale?”, realizzato da Lucio Dalla con gli Idoli, sarà disponibile dal 12 marzo, a trent’anni dalla sua ...

Lucio Dalla, da Sony la versione rimasterizzata di ‘Geniale?’ album realizzato con inediti registrati tra il ’69 e il ’70

A trent’anni dall'uscita, il 12 marzo Sony Music e Pressing Line pubblicano la versione rimasterizzata di 'Geniale?', uno degli album tra i meno conosciuti e celebrati di Lucio Dalla, realizzato con g ...

Lucio Dalla torna a incantare con “Geniale?”. “Geniale?”, realizzato da Lucio Dalla con gli Idoli, sarà disponibile dal 12 marzo, a trent’anni dalla sua ...A trent’anni dall'uscita, il 12 marzo Sony Music e Pressing Line pubblicano la versione rimasterizzata di 'Geniale?', uno degli album tra i meno conosciuti e celebrati di Lucio Dalla, realizzato con g ...