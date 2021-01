La pupa e il secchione,triangolo amoroso con concorrente de La Caserma? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giovedì 28 gennaio arriva in tv una nuova puntata de La pupa il secchione e Viceversa, e nelle ultime ora sui social il gossip impazza. C’è forse un triangolo amoroso tra una pupa un secchione e il concorrente di un altro programma? LEGGI ANCHE:– La pupa e il secchione su Italia 1: lo scambio di coppie fa nascere un amore? Se La pupa e il secchione è già iniziato e abbiamo già avuto modo di conoscere i suoi protagonisti, il vertice di questo presunto triangolo amoroso è un concorrente de La Caserma, docs-reality di RAI2 che prenderà il via il 27 gennaio. A scatenare il gossip è stato un video pubblicato su TikTok in cui la ... Leggi su funweek (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giovedì 28 gennaio arriva in tv una nuova puntata de Laile Viceversa, e nelle ultime ora sui social il gossip impazza. C’è forse untra unaune ildi un altro programma? LEGGI ANCHE:– Lae ilsu Italia 1: lo scambio di coppie fa nascere un amore? Se Lae ilè già iniziato e abbiamo già avuto modo di conoscere i suoi protagonisti, il vertice di questo presuntoè unde La, docs-reality di RAI2 che prenderà il via il 27 gennaio. A scatenare il gossip è stato un video pubblicato su TikTok in cui la ...

infoitcultura : E' in coppia con Gianluca | chi è Giulia la secchiona de “La pupa e il secchione” - infoitcultura : La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: il cast e gli ospiti - - infoitcultura : La pupa e il secchione e viceversa torna in tv: tra i secchioni anche un ragazzo toscano - infoitcultura : Successo di Ascolti , è la riconferma di Aurora staltieri per la nuova edizione della Pupa e Il secchione - SocialArtistOF : Nuovo appuntamento con 'La Pupa e il Secchione e Viceversa'. -

Ultime Notizie dalla rete : pupa secchione La pupa e il secchione e viceversa torna in tv: tra i secchioni anche un ragazzo toscano FirenzeToday La pupa e il secchione,triangolo amoroso con concorrente de La Caserma?

Crossover tra due programmi per un possibile triangolo amoroso. Una pupa innamorata di una 'recluta' e non di un secchione? La verità ...

La Pupa e il Secchione e Viceversa, gli ospiti della seconda puntata

Giovedì 21 gennaio in prima serata su Italia 1 via alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotto da Andrea Pucci ...

Crossover tra due programmi per un possibile triangolo amoroso. Una pupa innamorata di una 'recluta' e non di un secchione? La verità ...Giovedì 21 gennaio in prima serata su Italia 1 via alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotto da Andrea Pucci ...