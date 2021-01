Inter-Milan, Pioli alla Rai: “Se non siete capaci di guardare…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nervosismo e scintille in campo. Nervosismo fuori. Un derby ad alta tensione quello tra Inter e Milan ai quarti di finale di Coppa Italia. E ai microfoni di Rai Sport, nel post partita, Stefano Pioli si è lasciato andare in un’affermazione non del tutto chiara: “Se non siete capaci di guardare, come fate…?”, ha detto il tecnico rossonero all’inviato prima di rendersi conto di essere in diretta. A cosa si riferiva l’allenatore? Non è escluso che stesse commentando le analisi da moviola che hanno preceduto il suo Intervento. Tuttavia, una volta Interpellato, Pioli non si è lamentato dell’arbitraggio di Valeri che nel secondo tempo ha espulso per doppia ammonizione Zlatan Ibrahimovic. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nervosismo e scintille in campo. Nervosismo fuori. Un derby ad alta tensione quello traai quarti di finale di Coppa Italia. E ai microfoni di Rai Sport, nel post partita, Stefanosi è lasciato andare in un’affermazione non del tutto chiara: “Se nondi guardare, come fate…?”, ha detto il tecnico rossonero all’inviato prima di rendersi conto di essere in diretta. A cosa si riferiva l’allenatore? Non è escluso che stesse commentando le analisi da moviola che hanno preceduto il suovento. Tuttavia, una voltapellato,non si è lamentato dell’arbitraggio di Valeri che nel secondo tempo ha espulso per doppia ammonizione Zlatan Ibrahimovic. SportFace.

