Ibrahimovic rischia di saltare Sanremo 2021: cosa sta succedendo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo la scena andata in onda ieri sera durante l’appuntamento di Coppa Italia, per il calciatore Ibrahimovic potrebbe saltare Sanremo. Ieri sera, durante la partita di Coppa Italia tra Inter e Milan, ha avuto luogo uno dei peggiori momenti del calcio. Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, i due bomber delle squadre di Milano, hanno dato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo la scena andata in onda ieri sera durante l’appuntamento di Coppa Italia, per il calciatorepotrebbe. Ieri sera, durante la partita di Coppa Italia tra Inter e Milan, ha avuto luogo uno dei peggiori momenti del calcio. Zlatane Romelu Lukaku, i due bomber delle squadre di Milano, hanno dato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Eurosport_IT : ??? Il #Codacons contro Zlatan: 'Dopo gli insulti razzisti da parte di #Ibrahimovic nel corso del diverbio con Luka… - BombeDiVlad : ?? #Ibrahimovic, venerdì la sentenza del Giudice Sportivo ?? Cosa rischia lo svedese? La situazione #LeBombeDiVlad… - GalantoMassimo : RT @tvblogit: Ibrahimovic-Lukaku, dopo la rissa in Coppa Italia lo svedese ora rischia Sanremo? - cmercatoweb : ???? #Milan, #Ibrahimovic non rischia la squalifica per lo scontro con #Lukaku. Attenzione, però, al futuro in rosso… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Lite Lukaku-Ibra, rischio prova tv: si attende il giudice sportivo: Ibrahimovic-Lukaku, non è… -