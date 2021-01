(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per ididella. A San Siro succede di tutto con il gol di Ibrahimovic che apre le danze, poi risse con Lukaku, espulsione per lo svedese ma è lo stesso bomber belga a siglare il gol dell’1-1 su rigore. Nelci pensa Eriksen, su punizione, a pennellare la rete qualificazione. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 IBRAHIMOVIC 1-1 LUKAKU 2-1 ERIKSEN SportFace.

NicolinoBerti : Questo highlights commentati dal milanista Francesco Specchia meritano, tra il 'non c'è tocco' sul rigore e i toni… - pino_nostro : RT @internewsit: VIDEO - Inter-Milan 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita - - internewsit : VIDEO - Inter-Milan 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita - - zazoomblog : Highlights e gol Inter-Milan 2-1: Coppa Italia quarti di finale 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Inter-Milan… - sportli26181512 : Southampton-Arsenal 1-3: L'Arsenal conquista tre punti importanti vincendo un match non certo semplice. Nel match v… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Brutta batosta per le ragazze della CF Pistoiese, sconfitte per 0-4 dal Filecchio Women. La sintesi della gara a cura di Pistoiese Channel ...Video Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights del derby valido per i quarti di Coppa Italia. Eriksen decisivo al 97' con una grande punizione.