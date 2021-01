Halsey è incinta! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ad annunciarlo è stata proprio la cantante via Instagram in piena modalità Franceska Pepe con tanto di “SORPRESONE!” e servizio fotografico col pancione in bella vista. Halsey announces she’s pregnant with first child: “surprise! ” pic.twitter.com/Jo2F6awr44 — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2021 La cantante aspetta il suo primo figlio dallo sceneggiatore e produttore Alev Aydin, che ha commentato così il post: “Il mio cuore così pieno, ti amo, dolcezza“. Soltanto di recente i due hanno ufficializzato la loro relazione, dato che fino allo scorso anno lei stava con l’attore di American Horror Story, Evan Peters. Halsey incinta, nel 2020 la fake news “Halsey incinta” era stato battuto anche l’anno scorso da diversi media americani, suscitando questa risposta della cantante: “Non sono ancora incinta. Sono ancora allergica al ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ad annunciarlo è stata proprio la cantante via Instagram in piena modalità Franceska Pepe con tanto di “SORPRESONE!” e servizio fotografico col pancione in bella vista.announces she’s pregnant with first child: “surprise! ” pic.twitter.com/Jo2F6awr44 — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2021 La cantante aspetta il suo primo figlio dallo sceneggiatore e produttore Alev Aydin, che ha commentato così il post: “Il mio cuore così pieno, ti amo, dolcezza“. Soltanto di recente i due hanno ufficializzato la loro relazione, dato che fino allo scorso anno lei stava con l’attore di American Horror Story, Evan Peters.incinta, nel 2020 la fake news “incinta” era stato battuto anche l’anno scorso da diversi media americani, suscitando questa risposta della cantante: “Non sono ancora incinta. Sono ancora allergica al ...

shinamizuno : RT @perchetendenza: 'HALSEY': Perché è incinta - koobicore7 : la notizia di halsey è bellissima ?? l'ho vista crescere e sapere che ora è incinta e felice mi riempie il cuore di gioia - jvazquesgds : ma di chi è incinta halsey :000 - tragiciandesire : RT @chvmicals: seriously penso ancora a More, ogni volta che lo ascolto sento il dolore di Halsey e il suo desiderio di diventare madre or… - armoni4ecaos : halsey incinta raga non mi riprenderò mai -

