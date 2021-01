**Governo: Zingaretti, 'tenteremo fino all'ultimo nuovo esecutivo con Conte'** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Proviamo a costituire attorno a Conte" un nuovo governo con ampia base parlamentare, Conte "che ha governato con noi , che ha ricollocato grazie soprattutto all'alleanza con il Partito Democratico sul binario giusto l'Italia con il suo rapporto con l'Europa e con il mondo, che è un punto di equilibrio non solo nel rapporto con il Movimento 5 stelle che sapevano fin dall'inizio difficile ma che alla fine ha compiuto dei passi in avanti importanti, che è considerato da una grande parte dell'opinione pubblica un risorsa importante, e che sarebbe non solo ingiusto, ma irrealistico e avventuroso cambiare". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. "Tentare fino all'ultimo di realizzare questo governo, di impegnare ogni nostro sforzo per conseguire questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Proviamo a costituire attorno a" ungoverno con ampia base parlamentare,"che ha governato con noi , che ha ricollocato grazie soprattutto all'alleanza con il Partito Democratico sul binario giusto l'Italia con il suo rapporto con l'Europa e con il mondo, che è un punto di equilibrio non solo nel rapporto con il Movimento 5 stelle che sapevano fin dall'inizio difficile ma che alla fine ha compiuto dei passi in avanti importanti, che è considerato da una grande parte dell'opinione pubblica un risorsa importante, e che sarebbe non solo ingiusto, ma irrealistico e avventuroso cambiare". Lo dice Nicolaalla Direzione del Pd. "Tentareall'di realizzare questo governo, di impegnare ogni nostro sforzo per conseguire questo ...

