Governo: Zingaretti indica Conte, no voto e no veti su Renzi (ma dubbi)/Adnkronos (2) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) - Al tema di Matteo Renzi e Italia Viva, Zingaretti dedica un passaggio ad hoc della relazione. Per dire una serie cose. Intanto, smentire che vi sia qualcosa di 'personale' o un retaggio del passato nelle tensioni di questi giorni. Poi, viste anche le diverse prese di posizione nel Pd per un ritorno al dialogo con Renzi, Zingaretti sgombra il campo da veti ma, allo stesso tempo, avverte che non si può fare finta di nulla dopo quanto accaduto e che quindi restano in piedi dubbi sull'affidabilità del senatore di Rignano che ha aperto una crisi "irresponsabile", provocato uno strappo frutto di "un errore politico". CON Renzi 'NIENTE DI PERSONALE' - "Voglio rassicurare tutti. Non è un tema di nervosismo o personale. Penso di averlo dimostrato ...

