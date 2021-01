Giornata della Memoria 2021: i film da vedere in tv e in streaming (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono passati 76 anni, ma non è ancora arrivato il momento di smettere di ricordare questa data. Il 27 gennaio 1945 l’esercito russo entrava nel Campo di concentramento di Auschwitz. Trovandosi di fronte all’inferno in Terra. Per questo motivo quella data è stata scelta per la Giornata della Memoria. Che ogni anno si ripete senza perdere forza. Un modo per mantere viva la Memoria a monito di quanto è accaduto. Il cinema ha cercato spesso di aiutare questo processo. Con film e documentari che ripercorrono i vari aspetti di un’epoca buia. Per spiegare quanto sia facile girare la testa dall’altra parte. In questi giorni le tv sono piene di appuntamenti da non perdere. Qui proviamo a fare un piccolo elenco di film da vedere nella Giornata ... Leggi su amica (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono passati 76 anni, ma non è ancora arrivato il momento di smettere di ricordare questa data. Il 27 gennaio 1945 l’esercito russo entrava nel Campo di concentramento di Auschwitz. Trovandosi di fronte all’inferno in Terra. Per questo motivo quella data è stata scelta per la. Che ogni anno si ripete senza perdere forza. Un modo per mantere viva laa monito di quanto è accaduto. Il cinema ha cercato spesso di aiutare questo processo. Cone documentari che ripercorrono i vari aspetti di un’epoca buia. Per spiegare quanto sia facile girare la testa dall’altra parte. In questi giorni le tv sono piene di appuntamenti da non perdere. Qui proviamo a fare un piccolo elenco didanella...

CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - AzzolinaLucia : Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso… - zaiapresidente : ?? Alla vigilia della Giornata della Memoria, alcune mie riflessioni su la @repubblica di oggi. - Dimsuonosoft : Oggi è il Giorno della Memoria. Si commemorano le vittime dell'Olocausto nella giornata in cui, nel 1945, fu libera… - Monlue66 : RT @donTonio66: Giornata della Memoria. Per ricordare ciò che è stato, condannare chi ha fatto un male senza misura, affidare a Dio quanti… -