GF Vip | Alfonso Signorini sbotta contro Giulia e Rosalinda | “Questo non è corretto” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La puntata di ieri del GF Vip è stata parecchio animata, molti sono stati gli avvenimenti degni di nota, tra cui uno strae due concorrenti,. Il conduttore ha perso le staffele due ragazze in quanto non hanno rispettato le sue direttive. Sul web in molti hanno commentato l’accaduto ed hanno reputato il comportamento del presentatore davvero troppo acido e fuori luogo. Vediamo, dunque, quello che è accaduto.infrangono le regole Nel corso della puntata del 25 gennaio del GF Vip abbiamo assistito alla scelta fatta dai concorrenti in merito al ragazzo che avrebbe meritato la finale. Il conduttore ha chiesto alle donne della casa di suddividersi in coppie e di scegliere, di comune ...