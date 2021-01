Europa furiosa con Astrazeneca. "Non siamo dal macellaio" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In Commissione europea sono furiosi per le dichiarazioni del ceo di Astrazeneca Pascal Soriot, intervistato da diversi giornali europei, sui motivi che avrebbero spinto l’azienda britannica ad annunciare una drastica riduzione dei vaccini da consegnare ai paesi dell’Unione. Nel giro di pochi giorni, il caso è diventato un vero e proprio ‘intrigo internazionale’ incandescente, la prima ‘guerra’ dell’Ue contro una delle case farmaceutiche con cui sono stati firmati contratti per la fornitura dei vaccini anti-covid, la prima guerra dell’Ue con Londra nell’era Brexit. Perché il sospetto, confermato ancora oggi dalla Commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides, è che Astrazeneca abbia destinato al Regno Unito le fiale prodotte negli stabilimenti europei (Belgio e Germania), sottraendole allo stock destinato all’Ue. Lo dice chiaramente Stella Kyriakides, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In Commissione europea sono furiosi per le dichiarazioni del ceo diPascal Soriot, intervistato da diversi giornali europei, sui motivi che avrebbero spinto l’azienda britannica ad annunciare una drastica riduzione dei vaccini da consegnare ai paesi dell’Unione. Nel giro di pochi giorni, il caso è diventato un vero e proprio ‘intrigo internazionale’ incandescente, la prima ‘guerra’ dell’Ue contro una delle case farmaceutiche con cui sono stati firmati contratti per la fornitura dei vaccini anti-covid, la prima guerra dell’Ue con Londra nell’era Brexit. Perché il sospetto, confermato ancora oggi dalla Commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides, è cheabbia destinato al Regno Unito le fiale prodotte negli stabilimenti europei (Belgio e Germania), sottraendole allo stock destinato all’Ue. Lo dice chiaramente Stella Kyriakides, ...

Bruxelles si sente beffata dall'azienda che esporta il vaccino a Londra. Primo scontro con Johnson post-Brexit. Nuovo incontro ma la segretezza dei contratto inchioda l'Ue ...

