Dybala: una transazione chiude la causa con l'ex procuratore Triulzi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si è chiusa con una transazione la causa sui diritti di immagine tra Paulo Dybala e la Star Image di Malta, di cui è comproprietario l'ex agente Pierpaolo Triulzi. I termini dell'accordo non sono ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si è chiusa con unalasui diritti di immagine tra Pauloe la Star Image di Malta, di cui è comproprietario l'ex agente Pierpaolo. I termini dell'accordo non sono ...

Gazzetta_it : #Dybala, un pensiero in meno: chiusa con una #transazione la causa con l’ex procuratore - romeoagresti : #Juventus: come da programma, Bentancur, Chiesa, Demiral e Frabotta hanno svolto oggi una seduta personalizzata. Me… - UgoBaroni : RT @JuvMania: Buone notizie per Paulo #Dybala: l'attaccante ha finalmente risolto la questione dei diritti d'immagine. Il contenzioso con l… - juventusfans : Paulo #Dybala ha risolto il problema dei diritti d’immagine: la causa con l’ex agente Pierpaolo Triulzi e la Star I… - DiBellaAle : RT @MarcoCorrera: Barella può superare Dybala in una gara di tutti, fenomenale!!!! -