Daydreamer anticipazioni 28 gennaio | Can sempre più geloso di Yigit

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo aver fatto pace, Can e Sanem continuano a lavorare insieme al progetto editoriale del libro di cucina di Polen. Il fotografo, però, non riesce a nascondere la gelosia nei confronti di. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Dopo aver fatto pace, Can e Sanem continuano a lavorare insieme al progetto editoriale del libro di cucina di Polen. Il fotografo, però, non riesce a nascondere la gelosia nei confronti di Yigit.Dopo il doppio appuntamento di martedì nella puntata di oggi vedremo finalmente la riconciliazione tra Can e Sanem; tutto procederà per il ...