Covid, cresce il numero dei tamponi e le nuove positività tornano sopra quota mille (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a salire il numero delle persone testate e cresce, di conseguenza, il numero delle nuove positività al Covid riscontrate in Campania nelle ultime 24 ore: 1178. Ancora maggiore, comunque, il numero dei guariti, ben 1390. Ventisei, invece, le vittime, con 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 17 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.178 (di cui 84 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.037 Sintomatici: 57 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare tamponi del giorno: 15.933 (di cui 1.656 antigenici) Totale positivi: 216.930 (di cui 939 antigenici) Totale tamponi: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a salire ildelle persone testate e, di conseguenza, ildellealriscontrate in Campania nelle ultime 24 ore: 1178. Ancora maggiore, comunque, ildei guariti, ben 1390. Ventisei, invece, le vittime, con 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 17 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.178 (di cui 84 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.037 Sintomatici: 57 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolaredel giorno: 15.933 (di cui 1.656 antigenici) Totale positivi: 216.930 (di cui 939 antigenici) Totale: ...

cdqrancitelli : RT @abruzzoweb: #COVID: #ABRUZZO CONFIDA NELLA #ZONAGIALLA, DA DOMENICA NUOVI 'COLORI' PER LE REGIONI | Ultime notizie di #cronaca #Abruzz… - Fr4n6o : @FLxxxiv @thefeder96 @ADG86 @vitaindiretta @Cartabellotta Senza salute non ci può essere economia. Solo voi potete… - TeleDehon : COVID IN PUGLIA CRESCE L'OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO NELLE TERAPIE INTENSIVE - CorriereQ : Borsa: Elite cresce nonostante covid, +218 aziende nel 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cresce Borsa: Elite cresce nonostante covid, +218 aziende nel 2020 Agenzia ANSA Covid, in Sicilia oltre 3000 contagi sul lavoro: Catania tra le più colpite

Coronavirus, in Sicilia si registrano oltre 3000 casi di contagi sul posto di lavoro. Tra le province più colpite le città metropolitane di Catania, Palermo e Messina.

Covid, cresce il numero dei tamponi e le nuove positività tornano sopra quota mille

Torna a salire il numero delle persone testate e cresce, di conseguenza, il numero delle nuove positività al Covid riscontrate in Campania nelle ultime 24 ore: 1178. Ancora maggiore, comunque, il nume ...

Coronavirus, in Sicilia si registrano oltre 3000 casi di contagi sul posto di lavoro. Tra le province più colpite le città metropolitane di Catania, Palermo e Messina.Torna a salire il numero delle persone testate e cresce, di conseguenza, il numero delle nuove positività al Covid riscontrate in Campania nelle ultime 24 ore: 1178. Ancora maggiore, comunque, il nume ...