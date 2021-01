webecodibergamo : Basket, Bergamo cambia presidente A Lentsch subentra Vincenzo Galluzzo - BasketUniverso : WithU Bergamo Basket: Vincenzo Galluzzo nominato nuovo presidente - BergamoBasket : ??? “Sono lusingato della scelta del nuovo CdA nel volermi nominare nuovo presidente di Bergamo Basket. Come ho semp… - FabFabbri64 : @marcocalvani sul @CorSport racconta la sua #bergamo tra #COVID?19 e speranze di salvezza. @BergamoBasket… - basketinside360 : Withu @BergamoBasket, due spostamenti con @basket_torino e @PallBiella @LNPSOCIAL -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Bergamo

Bergamo & Sport

“Questione di giorni, non di settimane, per il rinforzo”. Il nuovo presidente del Bergamo Basket 2014, Enzo Galluzzo, è chiaro: il primo rinforzo per rilanciare la squadra sarà un regista e arriverà i ...Reale Mutua Torino – Verona: mercoledì 3 febbraio, ore 19.00 Reale Mutua Torino – Derthona, mercoledì 3 marzo, ore 19.00 Bergamo – Reale Mutua Torino, mercoledì 31 marzo, ore 19.00 Rimane da definire ...