Atalanta Lazio, i convocati di Inzaghi: non c’è Caicedo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mister Inzaghi ha diramato l’elenco dei suoi convocati per la gara di questa sera, tra Atalanta e Lazio: out Caicedo A poche ore dal match di Coppa Italia – valido per i quarti di finale – tra Atalanta e Lazio, il tecnico Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Oltre alle note esclusioni di Luis Alberto, Strakosha e Luiz Felipe, non figura neppure Caicedo. Di seguito, l’elenco completo: Portieri: Alia, G. Pereira, Reina; Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu, Vavro; Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Czyz, Escalante, Fares, Lazzari, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, A. Pereira; Attaccanti: Correa, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Misterha diramato l’elenco dei suoiper la gara di questa sera, tra: outA poche ore dal match di Coppa Italia – valido per i quarti di finale – tra, il tecnico Simoneha diramato la lista dei. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Oltre alle note esclusioni di Luis Alberto, Strakosha e Luiz Felipe, non figura neppure. Di seguito, l’elenco completo: Portieri: Alia, G. Pereira, Reina; Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu, Vavro; Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Czyz, Escalante, Fares, Lazzari, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, A. Pereira; Attaccanti: Correa, ...

