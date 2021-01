Aborto. Polonia, in vigore la sentenza contro lo scarto di disabili e Down (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Manifestazione delle donne contrarie alla sentenza davanti al Tribunale costituzionale polacco . Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale polacca, è diventata operativa il 27 gennaio la sentenza con la quale il 22 ottobre 2020 il Tribunale costituzionale di Varsavia aveva dichiarato illegittimo uno dei tre casi ... Leggi su avvenire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Manifestazione delle donne contrarie alladavanti al Tribunale costituzionale polacco . Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale polacca, è diventata operativa il 27 gennaio lacon la quale il 22 ottobre 2020 il Tribunale costituzionale di Varsavia aveva dichiarato illegittimo uno dei tre casi ...

