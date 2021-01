Wim Wenders e David Byrne tra i realizzatori della serie This Is Music

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il regista Wime l'artistasaranno due dei nomi coinvolti nella realizzazione diIs, una nuovaantologica. Wimè coinvolto come regista nella realizzazione di una nuovaantologica intitolataIs, progetto che verrà presentato dal 2 al 5 marzo al Mercato del Festival di Berlino. In passato la sezione dedicata ai progetti televisivi aveva già portato alla realizzazione di progetti apprezzati come Freud, Babylon Berlin e Valkyries.Issarà prodotta da Oslo Pictures ed è stata creata e scritta da Bjørn Olaf Johannessen. Il progetto potrà contare sul sostegno del regista Wim, ...

mariatontini1 : RT @EnzaAltieri: I paesaggi hanno storie da raccontare, sono molto più che semplici luoghi Wim Wenders El Paso, Texas - softestcler : WONG KARWAI E WIM WENDERS CHE CAZZO FATE - Capelvenere1 : RT @EnzaAltieri: I paesaggi hanno storie da raccontare, sono molto più che semplici luoghi Wim Wenders El Paso, Texas - ales_giuliani : RT @EnzaAltieri: I paesaggi hanno storie da raccontare, sono molto più che semplici luoghi Wim Wenders El Paso, Texas - ashlikesnow8 : RT @EnzaAltieri: I paesaggi hanno storie da raccontare, sono molto più che semplici luoghi Wim Wenders El Paso, Texas -

Ultime Notizie dalla rete : Wim Wenders

Movieplayer.it

Il regista Wim Wenders e l'artista David Byrne saranno due dei nomi coinvolti nella realizzazione di This Is Music, una nuova serie antologica. Wim Wenders è coinvolto come regista nella realizzazione ...All’European Film Market digitale, dal 2 al 6 marzo, "Berlinale Series Market & Conference” presenta un programma di conferenze di alto calibro con showcase internazionali e l’aggiunta della label "Be ...