Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 08 | 15

(Di martedì 26 gennaio 2021)DEL 26 GENNAIOORE 08:05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPERMANGONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, ANCORA CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE SUD DOVE SI STA APPUNTO IN FILA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA TOR CARVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. E SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PROROGATO FINO AL 30 APRILE LO STATO DI EMERGENZA E CONFERMATO FINO AL 15 FEBBRAIO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE ...