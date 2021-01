Un Medico in Famiglia: mini reunion a Oggi è un Altro Giorno (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi è un Altro Giorno: Serena Bortone, Lunetta Savino, Giulio Scarpati Se la Rai non vuole saperne di un’ultima stagione di Un Medico in Famiglia, ci ha pensato Serena Bortone a fare un piccolo regalo agli affezionati spettatori della storica serie. Ospite questo pomeriggio di Oggi è un Altro Giorno, per una lunga intervista, l’attore Giulio Scarpati, l’indimenticabile Medico Lele. In studio anche l’attrice Rosanna Banfi, che con Scarpati ha recitato proprio in Un Medico in Famiglia sin dalla prima edizione. Dopo l’immancabile clip sulla fiction, Serena Bortone ha dato la parola all’attrice per aggiungere un aneddoto: “La cosa incredibile di questo mestiere è che noi siamo stati colleghi nella Asl ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 gennaio 2021)è un: Serena Bortone, Lunetta Savino, Giulio Scarpati Se la Rai non vuole saperne di un’ultima stagione di Unin, ci ha pensato Serena Bortone a fare un piccolo regalo agli affezionati spettatori della storica serie. Ospite questo pomeriggio diè un, per una lunga intervista, l’attore Giulio Scarpati, l’indimenticabileLele. In studio anche l’attrice Rosanna Banfi, che con Scarpati ha recitato proprio in Uninsin dalla prima edizione. Dopo l’immancabile clip sulla fiction, Serena Bortone ha dato la parola all’attrice per aggiungere un aneddoto: “La cosa incredibile di questo mestiere è che noi siamo stati colleghi nella Asl ...

Se la Rai non vuole saperne di un'ultima stagione di Un medico in famiglia, ci ha pensato Serena Bortone a fare un piccolo regalo agli affezionati spettatori della storica serie. Ospite questo pomerig ...

