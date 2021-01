Traffico Roma del 26-01-2021 ore 14:30 (Di martedì 26 gennaio 2021) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi non molto il Traffico registrato al momento nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare causa lavori Ci sono code nelle due direzioni sulla Flaminia tra Prima porta il video di Sacrofano per Traffico code a tratti sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone così come restano cose in via della Pineta Sacchetti all’altezza del gemelli nelle due direzioni code a tratti sul lungotevere tra Piazza Trilussa e ponte Garibaldi Napoli locale Ci segnalano disagi per un incidente all’interno del sottopasso che da viale Marconi conduce verso la Cristoforo Colombo altro incidente davanti al deposito Atac di via di Portonaccio un terzo incidente ancora registrato alla Garbatella sulla circonvallazione Ostiense all’altezza di piazza Eugenio Biffi lezione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi non molto ilregistrato al momento nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare causa lavori Ci sono code nelle due direzioni sulla Flaminia tra Prima porta il video di Sacrofano percode a tratti sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone così come restano cose in via della Pineta Sacchetti all’altezza del gemelli nelle due direzioni code a tratti sul lungotevere tra Piazza Trilussa e ponte Garibaldi Napoli locale Ci segnalano disagi per un incidente all’interno del sottopasso che da viale Marconi conduce verso la Cristoforo Colombo altro incidente davanti al deposito Atac di via di Portonaccio un terzo incidente ancora registrato alla Garbatella sulla circonvallazione Ostiense all’altezza di piazza Eugenio Biffi lezione ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 26-01-2021 ore 09:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Maquillage via Roma e piazza Matteotti a Cagliari: ecco come cambia il ‘salotto buono’ della città

“Non volevamo porre in essere solo un intervento di lavori pubblici della Piazza Matteotti ma abbiamo ritenuto che un’area così importante e di pregio per la città, avesse b ...

