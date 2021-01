SumUp: la soluzione ideale per i pagamenti POS (Di martedì 26 gennaio 2021) L’attivazione del POS richiede una sorta di indagine di mercato per capire qual è la soluzione migliore. Una realtà che sta diventando sempre più importante in questo ambito è SumUp Vorresti comprare un POS e non sai proprio da che parte iniziare? Il POS è il dispositivo che permette il pagamento in digitale. A partire della legge di bilancio del 2020, il POS è diventato obbligatorio. Infatti, dal primo luglio del 2020 tutti gli esercenti, liberi professionisti, titolari di attività commerciali e produttive devono avere obbligatoriamente questo tipo di dispositivo per permettere ai clienti di pagare in formato digitale. L’attivazione del POS però richiede di fare una sorta di indagine di mercato per capire qual è la soluzione migliore alle proprie esigenze. Una realtà che sta diventando sempre più importante in questo ambito è ... Leggi su tuttotek (Di martedì 26 gennaio 2021) L’attivazione del POS richiede una sorta di indagine di mercato per capire qual è lamigliore. Una realtà che sta diventando sempre più importante in questo ambito èVorresti comprare un POS e non sai proprio da che parte iniziare? Il POS è il dispositivo che permette il pagamento in digitale. A partire della legge di bilancio del 2020, il POS è diventato obbligatorio. Infatti, dal primo luglio del 2020 tutti gli esercenti, liberi professionisti, titolari di attività commerciali e produttive devono avere obbligatoriamente questo tipo di dispositivo per permettere ai clienti di pagare in formato digitale. L’attivazione del POS però richiede di fare una sorta di indagine di mercato per capire qual è lamigliore alle proprie esigenze. Una realtà che sta diventando sempre più importante in questo ambito è ...

tuttoteKit : SumUp: la soluzione ideale per i pagamenti POS #Economia #tuttotek - socialmediacosi : RT @OlivettiOnline: Con #Olivetti e @SumUp Air hai la soluzione più semplice per accettare pagamenti con carta, senza costi fissi! ?? Acqui… - Fillidemazz : RT @OlivettiOnline: Con #Olivetti e @SumUp Air hai la soluzione più semplice per accettare pagamenti con carta, senza costi fissi! ?? Acqui… - jooliafoto : RT @OlivettiOnline: Con #Olivetti e @SumUp Air hai la soluzione più semplice per accettare pagamenti con carta, senza costi fissi! ?? Acqui… - deborastracqua : RT @OlivettiOnline: Con #Olivetti e @SumUp Air hai la soluzione più semplice per accettare pagamenti con carta, senza costi fissi! ?? Acqui… -

Ultime Notizie dalla rete : SumUp soluzione SumUp: la soluzione ideale per i pagamenti POS tuttoteK Il circuito nazionale italiano BancoMat, si appoggia neecssariamente ad un ContoCorrente, non può essere del tipo "pre-pagata"

No, NEGATIVO. Il circuito nazionale italiano BancoMat, si appoggia neecssariamente ad un ContoCorrente, non può essere del tipo "pre-pagata" In oltre, già da molti anni, qualsia ...

No, NEGATIVO. Il circuito nazionale italiano BancoMat, si appoggia neecssariamente ad un ContoCorrente, non può essere del tipo "pre-pagata" In oltre, già da molti anni, qualsia ...