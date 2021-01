Netflix, una crescita inarrestabile? (Di martedì 26 gennaio 2021) Se c’era bisogno di un segnale forte su chi sia il dominatore nel mercato della tv on demand, quello dei 200 e oltre milioni di utenti raggiunti da Netflix è arrivato forte e chiaro quando, alcuni giorni fa, ha annunciato i risultati dell’ultimo trimestre 2020: altri 8,5 milioni di nuovi utenti e la prospettiva del break even nel 2021. Negli “after hours” dopo l’annuncio, il titolo segnava già un +15%, e il trend è continuato nei giorni successivi, spingendo il valore per azione al record dei 568 dollari e la capitalizzazione di borsa oltre i 245 miliardi di dollari. Insomma, meglio di così non potrebbe andare. Anzi, più aumenta l’agonia di Hollywood e dei suoi Studios, ancora paralizzati dal Covid e costretti ad iniziative prima impensabili pur di contenere i danni, più Netflix cresce, si consolida, continua a espandersi internazionalmente. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Se c’era bisogno di un segnale forte su chi sia il dominatore nel mercato della tv on demand, quello dei 200 e oltre milioni di utenti raggiunti daè arrivato forte e chiaro quando, alcuni giorni fa, ha annunciato i risultati dell’ultimo trimestre 2020: altri 8,5 milioni di nuovi utenti e la prospettiva del break even nel 2021. Negli “after hours” dopo l’annuncio, il titolo segnava già un +15%, e il trend è continuato nei giorni successivi, spingendo il valore per azione al record dei 568 dollari e la capitalizzazione di borsa oltre i 245 miliardi di dollari. Insomma, meglio di così non potrebbe andare. Anzi, più aumenta l’agonia di Hollywood e dei suoi Studios, ancora paralizzati dal Covid e costretti ad iniziative prima impensabili pur di contenere i danni, piùcresce, si consolida, continua a espandersi internazionalmente. ...

