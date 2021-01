MOVIOLA – Inter-Milan, Leao stende Barella: è rigore (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo l’espulsione di Ibrahimovic, c’è il secondo episodio da MOVIOLA di Inter-Milan, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Sugli sviluppi di una incursione in area, Nicolò Barella è caduto dopo una scivolata di Rafael Leao: sterzata dell’ex Cagliari e incrocio pericoloso con l’attaccante rossonero. L’arbitro Valeri ha lasciato giocare per poi tornare al var. Dall’esame al monitor, il direttore di gara si è convinto e ha concesso il penalty. Decisione giusta? C’è il tocco di Leao che ingenuamente è Intervenuto in scivolata sulla sterzata di Barella agganciandolo. Dagli undici metri Lukaku non ha sbagliato, regalandosi un brivido: traversa e gol. Inter-Milan si accende definitivamente. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo l’espulsione di Ibrahimovic, c’è il secondo episodio dadi, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Sugli sviluppi di una incursione in area, Nicolòè caduto dopo una scivolata di Rafael: sterzata dell’ex Cagliari e incrocio pericoloso con l’attaccante rossonero. L’arbitro Valeri ha lasciato giocare per poi tornare al var. Dall’esame al monitor, il direttore di gara si è convinto e ha concesso il penalty. Decisione giusta? C’è il tocco diche ingenuamente èvenuto in scivolata sulla sterzata diagganciandolo. Dagli undici metri Lukaku non ha sbagliato, regalandosi un brivido: traversa e gol.si accende definitivamente. SportFace.

