La rivale di TikTok è pronta a quotarsi a Hong Kong

Leggi su wired

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il logo di KuaishouÈ tutto pronto aper la quotazione di Kuaishou, che punta a raccogliere fino a 5,4 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (Ipo). È questa la mossa della startup cinese dei video brevi, posseduta per il 21,5% da Tencent, una delle più grandi compagnie tecnologiche del Dragone (sua è la super app WeChat), per competere con Bytedance e la sua Douyin, la versione cinese di. Il 5 febbraio entreranno nel listino asiatico circa 365 milioni di azioni, a un prezzo di 105-115 dollari di, ma la compagnia ha già iniziato a ricevere ordini dagli investitori, spiega Bloomberg. L’Ipo arriva in un momento in cui i legislatori cinesi cercano di dare un giro di vite al settore tech, anche sulle piattaforme di livestreaming, fissando un limite al numero di ...