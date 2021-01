KueeN | la moda del #WearingArt

(Di martedì 26 gennaio 2021)è arte da indossare. Pezzi unici, dipinti a mano, assolutamente Pop e appariscenti. Laadatta a chi non vuole omologarsi e vuole distinguersi dalla massa. Parola d’ordine? Follia con un pizzico di eccentricità. Il brand, creato da Giulia Ranzanici e Federico Kikko Bontempi, inneggia ad uno stile squisitamente Pop che esalta la sensualità di Tom Wesselmann, maestro della Pop art e padre dei nudi audaci ma, eleganti. Ad una linea che riprende l’ironia di Roy Lichtenstein che preferiva dipingere la realtà americana degli anni ‘70 e ’80 così com’era: McDonald’s, non Le Corbusier. E, infine, nell’espressione artistica di, ritroviamo anche il rigore dei disegni preparatori di Karl Lagerfeld. Se volete essere cool, nel vostro guardaroba non potrà mancare una loro felpa con la bandiera dello start di Le Mans, una jumpsuit ...

